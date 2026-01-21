Un tiktoker quemó la estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal

Suscríbete a nuestros canales

En la mañana de este miércoles un video ya está dando la vuelta al mundo y tiene como tema relevante al histórico jugador, Cristiano Ronaldo, a quien le habrían incendiado una de sus estatuas en Portugal.

Las imágenes habrían sido compartidas inicialmente a través de Instagram, en la cuenta de un usuario que se hace llamar Zaino Tcc Filipe, quien publicó lo ocurrido, en lo que se ve la figura del portugués incendiada.

Hay que destacar que esta escultura ya tenía más de 10 años de construida, al ser inaugurada a mediados del 2014 y se encuentra en la puerta de su propio museo ubicado en Funchal, Madeira.