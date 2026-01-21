Fútbol Internacional

Un tiktoker quemó la estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 01:19 pm

Cristiano Ronaldo en este momento se encuentra preparando la previa del siguiente duelo de Al Nassr ante el Damac

En la mañana de este miércoles un video ya está dando la vuelta al mundo y tiene como tema relevante al histórico jugador, Cristiano Ronaldo, a quien le habrían incendiado una de sus estatuas en Portugal.

Las imágenes habrían sido compartidas inicialmente a través de Instagram, en la cuenta de un usuario que se hace llamar Zaino Tcc Filipe, quien publicó lo ocurrido, en lo que se ve la figura del portugués incendiada. 

Hay que destacar que esta escultura ya tenía más de 10 años de construida, al ser inaugurada a mediados del 2014 y se encuentra en la puerta de su propio museo ubicado en Funchal, Madeira.

