Hija de Cristiano Ronaldo muestra su talento vocal con canción de Titanic

No cabe duda que el talento corre por las venas de Alana, una de las hijas menores de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quien presumió del canto de la pequeña en redes sociales.

La niña ha ganado popularidad en la comunidad 2.0 desde el estreno del reality de Netflix “Soy Georgina”, donde muestra la dinámica familiar de las estrellas, su estilo de vida y cómo influyen en la crianza de sus hijos.

La hija de Cristiano Ronaldo se hizo viral en 2025 al afirmar no querer trabajar cuando sea adulta, lo que desató la risa de su padre, pero al mismo tiempo una enseñanza de que con el trabajo duro se pueden lograr grandes cosas.

¡Una cantante entre estrellas!

Por medio de las historias de Instagram, Georgina Rodríguez compartió un video de su hija cantando la popular canción de Titanic, ‘My Heart Will Go On’, interpretada por Céline Dion.

Con una voz impecable, Alana Martina entonó a la perfección el tema mientras usaba un móvil para seguir la letra. Su interpretación fue aclamada por los seguidores del futbolista y la modelo, asegurando que tiene futuro en la música.

Cabe destacar que la niña de solo 8 años desde ya ha mostrado su interés y talento para cantar.