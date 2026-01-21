¡Cada vez más cerca! Cristiano Ronaldo anota su gol 960

Suscríbete a nuestros canales

La ambición de Cristiano Ronaldo parece no conocer límites ni calendarios. El astro portugués ha vuelto a sacudir las redes y el mundo del fútbol al alcanzar una cifra que, para cualquier otro mortal, parecería de ciencia ficción: 960 goles oficiales en su carrera profesional. El escenario de esta nueva gesta fue el Estadio Sultan bin Abdul Aziz, donde su equipo, el Al Nassr, se impuso con autoridad frente al Damac 2-1 en una jornada que quedará grabada en los libros de estadística.

Desde el pitido inicial, el "Bicho" mostró esa voracidad característica que lo mantiene en la cima del deporte a pesar del paso de los años. No se trata solo de empujar el balón; es el posicionamiento, la lectura del juego y esa capacidad innata para estar en el lugar preciso en el momento exacto. Con este tanto, Ronaldo no solo consolida su liderato como el máximo goleador histórico del fútbol profesional, sino que envía un mensaje claro a sus competidores: la retirada aún no está en sus planes inmediatos.

Cristiano Ronaldo logra otro gol con el Al Nassr

El impacto del capitán luso en la Saudi Pro League trasciende lo deportivo. Cada vez que Cristiano Ronaldo anota, el eco de su celebración resuena en todos los rincones del planeta, elevando el prestigio de una liga que ha crecido bajo su sombra. En el duelo contra el Damac, Cristiano volvió a ser el faro guía del Al Nassr, demostrando una condición física envidiable que le permite competir al más alto nivel semana tras semana.

Con la barrera de los mil goles asomando en el horizonte, la pregunta ya no es si lo logrará, sino cuándo. A sus 40 años, el portugués sigue desafiando las leyes de la lógica deportiva. Mientras el mundo del fútbol debate sobre legados y relevos generacionales, CR7 prefiere responder en el campo, celebrando cada anotación con la misma pasión que aquel joven que debutó en Lisboa hace ya más de dos décadas.