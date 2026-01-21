El Manchester City tiene este gesto tras la humillación en Champions

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City vivió una de sus noches más amargas en la presente edición de la UEFA Champions League al caer derrotado por 3-1 ante el F.K. Bodø/Glimt en la séptima jornada de la fase de liga.

Tras lo que muchos han calificado como una "humillación" deportiva en territorio noruego, los capitanes del equipo han dado un paso al frente para pedir disculpas de una manera tangible y honorable.

Reembolso a los aficionados

Viajar a Noruega en pleno invierno para apoyar al equipo no es una tarea sencilla ni económica. Conscientes de esto, y tras el pobre rendimiento mostrado en el campo, los líderes del vestuario "Citizen" han decidido donar 10.000 libras esterlinas de su propio bolsillo.

Este monto está destinado a cubrir la totalidad del precio de las entradas de los 374 aficionados que realizaron el largo viaje hasta el Aspmyra Stadion. El objetivo es compensar a quienes gastaron tiempo y dinero para presenciar una de las actuaciones más flojas del equipo en la era reciente.

Humillación en Champions

El partido fue un monólogo de efectividad por parte del Bodø/Glimt, que supo castigar los errores defensivos de un Manchester City que se vio superado por la intensidad local y las condiciones climáticas.

A pesar de contar con sus figuras, el equipo de Manchester no pudo descifrar el muro noruego, dejando una imagen que caló hondo en la plantilla. Este gesto alivia el bolsillo de los seguidores y envía un mensaje de unidad y responsabilidad de cara a la recta final de la fase de liga.

Los dirigidos por Pep Guardiola saben que, para levantar la "Orejona", necesita que la comunión entre grada y campo sea total, y acciones como esta blindan esa relación incluso en los momentos más bajos.