El Manchester City celebra la explosión de esta joya que domina Europa

En el firmamento de las grandes ligas europeas, donde nombres como Haaland, Mbappé o Vinícius suelen acaparar los titulares, ha emergido una figura cuya efectividad silenciosa está desafiando la lógica de los datos.

Rayan Cherki, a sus 22 años, se ha consolidado como el jugador más productivo del continente en la presente temporada 2025/26.

Tras su millonario traspaso al Manchester City procedente del Lyon, el internacional francés se ha adaptado al exigente sistema de Pep Guardiola, convertiéndose en su engranaje más eficiente.

Números que asombran

Si excluimos los penaltis, el mediapunta francés ostenta la mejor relación de minutos por participación de gol en las cinco grandes ligas (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1).

Métrica Dato de la Temporada Minutos 1.332 min Goles (sin penaltis) 7 Asistencias 11 Participación directa 18 goles Promedio de impacto Cada 74 minutos

La joya de Francia

Su capacidad para romper líneas mediante el regate y su visión periférica lo han llevado a liderar también las tablas de grandes ocasiones creadas y asistencias esperadas.

A diferencia de temporadas anteriores en el Olympique de Lyon, donde se le criticaba cierta irregularidad, en el Manchester City ha encontrado la madurez táctica. Puede salir por ambos perfiles, lo que le permite asistir con la misma precisión con la que finaliza desde la frontal del área.

Con estos números sobre la mesa, Rayan Cherki ya no es una promesa; es una realidad que lidera la nueva generación del fútbol francés. Si mantiene este ritmo será uno de los favoritos para los premios individuales de la temporada y la pieza maestra para que su equipo aspire a conquistar el triplete.