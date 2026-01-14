Toni Kroos advierte al Barcelona: "No ganará ningún título continental"

Suscríbete a nuestros canales

El exfutbolista y leyenda del Real Madrid, Toni Kroos, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán mediático tras sus recientes declaraciones en el podcast que comparte con su hermano Felix, 'Einfach mal Luppen'.

Fiel a su estilo directo y analítico, el alemán no dudó en cuestionar las posibilidades de éxito europeo del FC Barcelona bajo su estructura actual.

Crítica a la identidad táctica

A pesar de que el conjunto azulgrana atraviesa un momento dulce en la competición doméstica, mostrando un fútbol ofensivo y una presión alta asfixiante, el exmediocampista se mostró escéptico sobre la viabilidad de este modelo en las eliminatorias de máxima exigencia europea.

“Sigo manteniendo mi opinión del año pasado: con este planteamiento el Barcelona no ganará ningún título continental”, afirmó Kroos de manera tajante.

Para el teutón, existe una brecha competitiva entre el dominio que el Barça puede ejercer en España y el rigor defensivo necesario para conquistar la UEFA Champions League.

Toni Kroos sugiere que, frente a potencias con transiciones rápidas y pegada letal, la propuesta actual del equipo dirigido por Hansi Flick podría resultar demasiado arriesgada o "descubierta" en fases críticas.

Molestia en el entorno azulgrana

Como era de esperarse, las palabras de un ícono madridista no han sentado nada bien en Barcelona. Los aficionados han expresado su descontento en redes sociales, argumentando que el equipo ha demostrado poder competir contra grandes rivales recientemente.

Además, tras ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid, sin dudas, los ánimos están por las nubes y estas declaraciones son criticadas por el entorno azulgrana.

Cabe destacar, que la Champions League suele premiar el equilibrio y aunque el Barcelona de Flick es una máquina de generar ocasiones, el escepticismo de Toni Kroos se basa en la premisa de que en Europa "un mal día te manda a casa".

El tiempo dirá si el planteamiento audaz del ex técnico del Bayern Múnich es suficiente para devolver la "Orejona" a las vitrinas del Camp Nou o si, por el contrario, la profecía de Kroos se cumple una vez más.