La codicia no tiene límite: Empleada contable es acusada de robar cientos de dólares

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De acuerdo con los registros que ha presentado la policía estatal, una exempleada de la oficina de carreras de Penn National ha sido arrestada y acusada de hurtar del hipódromo cientos de miles de dólares.

Jennifer Petrillo, quien fue contable de la oficina de carreras, fue detenida el 12 de marzo y se le acusó de ser culpable de graves crímenes relacionados con la falsificación.

Como se indica en el informe, "después de una investigación, se descubrió que la exempleada tramó un complot con un pariente y transfirió fraudulentamente cientos de miles de dólares; para ello, estableció cuentas falsas y recurrió a empresas e identidades ficticias con el fin de recibir el dinero que Penn National le había enviado a través de cheques".

Directa a los calabozos

Petrillo fue acusada de haber robado, supuestamente, 727.446 dólares, según un informe de la filial local de ABC. La sucursal ha informado que el dinero que fue robado se empleó en adquirir "tratamientos de lujo en spa, cirugías estéticas, un Tesla Model 3, productos LEGO", así como para cubrir transacciones bursátiles y transferencias monetarias.

Según un informe policial, Petrillo fue despedida de Penn National el año pasado tras la denuncia de la compañía a las autoridades estatales sobre "actividades sospechosas reportadas recientemente".

El informe indica que los delitos tuvieron lugar entre julio de 2024 y marzo de 2025.

Según informó la filial de ABC, Petrillo se encuentra detenida bajo fianza de 10.000 dólares y tiene una audiencia programada para el 24 de marzo en el sistema judicial del condado de Dauphin.