Caribbean Airlines suspende vuelos entre Trinidad y Caracas (+Detalles)

La aerolínea Caribbean Airlines, con sede en Trinidad y Tobago, anunció este miércoles la suspensión temporal de sus operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, durante todo el mes de septiembre de 2025. La medida, que entra en vigencia de manera inmediata, impactará a los viajeros que tenían boletos en la ruta entre Trinidad y Venezuela en fechas específicas.

De acuerdo con la información oficial difundida por la compañía, los vuelos programados para los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre han sido cancelados. Estos itinerarios incluían los trayectos BW 300 y BW 301, que conectan Puerto España con Caracas y viceversa.

Vuelos cancelados en septiembre

La suspensión abarca los vuelos BW 300 (Trinidad – Caracas) y BW 301 (Caracas – Trinidad), programados para operar los días sábados del mes. Con esto, pasajeros que ya habían adquirido boletos en estas fechas deberán gestionar cambios directamente con Caribbean Airlines.

La aerolínea detalló que los clientes afectados podrán reprogramar sus viajes sin penalización ni cobro adicional, siempre que mantengan la misma cabina en la que fue adquirido el pasaje. Además, se ofrece la opción de reubicar a los pasajeros en cualquier servicio futuro de la compañía hacia otros destinos disponibles, sin costo extra.

Caribbean Airlines también aclaró que aquellos que prefieran no reprogramar y optar por un reembolso, podrán tramitarlo a través de su centro de reservas, oficinas de boletos o mediante agentes de viaje autorizados.

Opciones para pasajeros afectados

La empresa recalcó tres puntos claves para los viajeros:

Exoneración de todas las tarifas de cambio para boletos reemitidos en la misma cabina. Posibilidad de reacomodar los itinerarios en cualquier vuelo futuro de Caribbean Airlines. Todas las modificaciones deberán realizarse directamente con la aerolínea, ya sea mediante el centro de llamadas de reservas o en oficinas de boletos.

Asimismo, la compañía adelantó que cualquier novedad relacionada con la reactivación de los vuelos hacia Caracas será comunicada a través de su página web oficial y redes sociales.

Con esta suspensión, Caribbean Airlines se suma a la lista de aerolíneas internacionales que han reducido o interrumpido sus operaciones hacia Venezuela en los últimos años, lo que representa un nuevo desafío para la conectividad aérea entre ambos países.

La aerolínea cerró su comunicado ofreciendo disculpas por los inconvenientes ocasionados y agradeciendo la comprensión de los pasajeros que resulten afectados por la medida.