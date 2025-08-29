Estos son los precios de los vuelos desde Venezuela a Panamá

Suscríbete a nuestros canales

Los viajeros pueden planificar con anticipación sus vuelos y seleccionar las promociones especiales que ofrecen distintas aerolíneas en Venezuela con destino a Panamá, basándose en un presupuesto específico. Los costos varían dependiendo de las condiciones del vuelo, ya sea directo o con escala. A continuación, te proporcionamos un listado detallado con los costos actuales:

Copa Airlines

La aerolínea bandera de Panamá garantiza “los mejores pasajes aéreos”, según la información reseñada en su portal web. La salida es desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía y la llegada a Tocumen, en el distrito de Panamá.

Vuelos directos: Una duración de 2 horas con 29 minutos. Tiene un precio de 355 dólares.

Foto: Referencial / Cortesía

Avianca

La aerolínea nacional de Colombia opera desde Caracas hasta Tocumen con tickets accesibles.

Vuelos con 1 escala: Tienen una duración de 5 horas con 45 minutos y escala en Bogotá (Colombia), por un precio de 381 dólares.

Wingo

La subsidiaria de Copa Holdings es la aerolínea colombiana Wingo y posee tarifas económicas para volar a diferentes destinos en Latinoamérica, brindando un excelente servicio gracias a sus planes personalizados.

Vuelo con 1 escala: Tiene una duración de 8 horas con 33 minutos. Además de una escala en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá (Colombia), por un precio de 739 dólares.

Foto: Referencial / Cortesía

Estelar

Esta aerolínea venezolana conecta a las personas desde Venezuela a más de 12 destinos, tanto nacionales como internacionales.

Vuelos directos: Se trata del plan básico. El vuelo dura dos horas y cuesta 893 dólares.

Recomendaciones

Al momento de viajar es fundamental tomar en consideración algunas recomendaciones que facilitarán el proceso: