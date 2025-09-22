Cierre masivo de bancos en EEUU: Suspensión de operaciones presenciales por 96 horas

Suscríbete a nuestros canales

A partir de la próxima semana, se llevará a cabo un cierre masivo de bancos en Estados Unidos, lo que resultará en la cancelación de todas las operaciones presenciales durante 96 horas. Este cierre afecta a instituciones financieras como Bank of America, Wells Fargo, Capital One, Chase, Trust y CityBank, entre otros. Los clientes deben estar al tanto de estas fechas para organizar sus actividades.

El cronograma oficial de días festivos federales en EEUU está compuesto por once fechas, durante las cuales los bancos cierran sus puertas al público. Los feriados bancarios restantes para el año 2025 son:

• Lunes 13 de octubre: Columbus Day

• Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos

• Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

• Jueves 25 de diciembre: Navidad

Es importante que los clientes planifiquen con anticipación, ya que durante estos días no podrán realizar operaciones que requieran asistencia presencial.

Servicios alternativos disponibles

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes aún podrán acceder a servicios a través de cajeros automáticos (ATMs) y aplicaciones bancarias. Estos canales estarán operativos para realizar gestiones básicas, como retiros y consultas de saldo. Sin embargo, se recomienda a los usuarios que verifiquen en el sitio web de su banco los servicios disponibles y posibles demoras.

Otras instituciones afectadas por el cierre

Además de los bancos, otras instituciones también suspenderán sus actividades conforme al cronograma de feriados federales. Entre ellas se encuentran:

• Oficinas del Gobierno no esenciales

• Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV)

• Bibliotecas públicas y oficinas municipales

• Tribunales estatales y federales

• Escuelas públicas

Los ciudadanos deben estar informados sobre estos cierres para evitar inconvenientes en sus gestiones diarias.