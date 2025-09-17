Estados Unidos: Cierre masivo de bancos por estos 2 días suspenderá todas las operaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que todos los bancos del país permanecerán cerrados durante dos días a causa del feriado nacional, lo que afectará a los usuarios que dependan de transacciones presenciales. Esta medida se enmarca dentro del calendario laboral oficial y busca garantizar el descanso de los empleados bancarios, al tiempo que obliga a los clientes a planificar sus operaciones con antelación.

Fechas oficiales del cierre de bancos en Estados Unidos

Las oficinas bancarias permanecerán cerradas los días jueves 27 de noviembre y jueves 25 de diciembre. Durante estas fechas, los cajeros automáticos seguirán funcionando, pero solo para operaciones básicas como consultas de saldo o retiros pequeños, dejando fuera trámites que requieren atención directa del personal.

El cierre de bancos podría extenderse indirectamente a tiendas de ropa, supermercados y restaurantes, que podrían modificar sus horarios o suspender sus actividades. Por esta razón, se recomienda a los usuarios prever compras y pagos importantes antes de las fechas señaladas, evitando contratiempos durante los días de cierre.

Trámites bancarios afectados

Algunas operaciones requieren presencia física y quedarán suspendidas durante los feriados, entre ellas:

Transferencias internacionales, debido a la verificación de datos como IBAN y SWIFT.

Apertura o cierre de cuentas que exigen firma de documentos y confirmación de identidad.

Actualización de datos personales, solo válida presencialmente o con confirmaciones adicionales.

Gestión de poderes o autorizaciones, incluye trámites notariales y legales.

Reclamos por errores u operaciones no reconocidas necesitan seguimiento formal y documentación.



Se aconseja a los clientes que realicen operaciones de gran valor con anticipación y retiren efectivo antes del inicio del cierre. Además, es importante monitorear el funcionamiento de los cajeros automáticos, ya que durante los fines de semana largos podrían quedarse sin dinero disponible, planificar los pagos reducirá riesgos y demoras.

Dicho cierre masivo de bancos en Estados Unidos forma parte de los feriados federales y afectará temporalmente a todos los usuarios de servicios presenciales. Mantenerse informado sobre las fechas y planificar las transacciones permitirá que los clientes eviten inconvenientes durante estos cuatro días sin atención directa en las sucursales.