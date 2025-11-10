Ismael Cala confirmado como jurado de Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

El periodista cubano Ismael Cala es confirmado como jurado de la edición 2025 de Miss Universo, a realizase el próximo 21 de noviembre en Tailandia. El también escritor fue anunciado la mañana de este lunes 10 de noviembre en redes sociales, lo que ha emocionada al público latino.

Gran momento para Ismael

Cala, quien fue invitado especial en varios años al Miss Venezuela, en la temida ronda de preguntas y respuestas, tendrá la responsabilidad de evaluar a las más de cien de candidatas en las etapas de entrevista con el jurado, preliminar y gran noche final.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Ismael Cala al Comité de Selección de Miss Universo. Ismael, un reconocido comunicador, autor y mentor en inteligencia emocional y liderazgo, ha dedicado su vida a inspirar a otros a vivir con propósito, equilibrio y compasión”, dice Miss Universo en la publicación de confirmación.

En este sentido, para la organización es un honor tener a un hombre con la visión y perspectiva de Ismael como parte del viaje para coronar a la próxima Miss Universo en Tailandia. recordemos que Ismael es uno de los periodistas hispanos más respetados, que por años laboró en el popular canal CNN en Español.

Jurado para Miss Universo

A la lista de jurados se unen otros nombres importantes como las Miss Universo R’Bonney Nola, Dayanara Torres, Claude Makélélé, Sharon Fonseca, Andrea Meza, Romero Brito, Omar Harfouch, entre otros.

La animación será responsabilidad del comediante Steve Byrne, quien desde Hollywood llegará a Bangkok para animar la noche más hermosa del mundo.