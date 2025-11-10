Otra reina de belleza afirma ser atacada en el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Luego del revuelo que generó el encontronazo entre Miss México, Fátima Bosch, y el tailandés Nawat Itsaragrisil, otra reina expresó mediante un comunicado en redes sociales, la “campaña de desprestigio” que se ha iniciado en su contra durante su paso por el Miss Universo 2025.

Se trata de la representante de Iraq, Hanin Al Qoreishy, quien cabe destacar fue el principal apoyo de Bosch cuando fue atacada por Nawat. Recientemente en sus redes sociales, negó categóricamente los rumores que han corrido como pólvora en las últimas horas.

¿Qué ocurre con Miss Iraq en el Miss Universo 2025?

Según los señalamientos de medios de comunicación, la beldad habría sido “pillada fumando dentro de la habitación del hotel”. Ante ello, la reina de belleza afirma que, esa información es absolutamente falsa y aclara que jamás ocurrió tal escena.

En su escrito, Al Qoreishy enfatiza que ha cumplido con todas las normas del certamen, que mantiene una conducta intachable y que el fin de este rumor es “difamar su nombre y manchar su dignidad”.

“Quiero hablar sobre la falsa acusación que hay sobre mí. La reciente noticia de que fui 'pillada fumando dentro de la habitación del hotel' es absolutamente falsa. Nunca ha ocurrido algo así, y Miss Universo tampoco ha confirmada ese falso señalamiento”, se lee en el texto.

Entre tanto, resaltó que, ha mantenido siempre un buen comportamiento, ha respetado a la organización y, nunca se ha negado a acatar las normas pertinentes del concurso.

“Es muy doloroso ver cómo esta falsa información se extiende sin cuidado alguno, pero me voy a mantener enfocada en lo que realmente importa, representar Iraq con gracia, autenticidad e integridad”, apuntó la maniquí.

Denuncia intención de dañar su camino

La Miss Iraq no dudó en mencionar que, el motivo detrás de la difusión de esta noticia falsa parece tener un objetivo y es el de “extorsionar” y “manipular” su paso por el certamen debido a que, según ella, siempre ha sido sincera y sin tapujos.

Además, comenta que este tipo de ataques son una demostración de cómo es el trato que reciben las candidatas en el concurso, haciendo alusión al entorno internacional y la presión mediática que enfrentan.

“Tratar de descalificarme por decir la verdad soltando mentiras sobre mí es un claro ejemplo de todo lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí”, aseveró.