MLB: Red Sox tienen dos opciones como bateador de poder para 2026

Medias Rojas de Boston afinan su estrategia para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Tienen entre ceja y ceja un bateador de poder que contribuya con batazos de cuatro esquina y extrabases. En ese contexto, maneja dos perfiles diferentes, pero que tienen el poder como máxima característica.

Red Sox está pensando si ofrecerle un contrato a Pete Alonso o Kyle Schwarber. Ambos bateadores son de poder, Schwarber es zurdo (se ajusta mejor a Fenway Park), conoce la casa y se adaptó bien a su primera etapa en Boston, lo que le da un plus para producir rápido.

Alonso cubre la primera base, solucionando el primer problema del 2025. Además, tiene una tasa de batazos a banda contraria del 29.1%; siendo el 4to pelotero entre bateadores derechos con mínimo 500 apariciones en el plato y 452 BBE (pelotas puestas en juego) en la temporada 2025.

¿Pete Alonso o Kyle Schwarber cuál encaja mejor en Red Sox?

Pete Alonso mantuvo una temporada de alto impacto con los Mets de Nueva York: 38 HR, 126 CI y un OPS de .871. Ubicándose entre los mejores diez de MLB en poder y producción. Tiene la capacidad para generar contacto sólido y explotar las dimensiones de Fenway Park.

Kyle Schwarber vivió su mejor año con los Phillies de Philadelphia, liderando la Liga Nacional con 56 HR y 132 CI, además de un OPS de .928. Su rol como bateador designado lo colocan en una posición más compleja para encajar en la estructura de Boston sin afectar el lineup.

Números de Pete Alonso y Kyle Schwarber en 2025

- Pete Alonso: 162 juegos, 624 turnos, 87 anotadas, 170 hits, 41 dobles, 1 triple, 38 jonrones, 126 impulsadas, 61 boletos, 162 ponches, 1 base robada, .272 promedio, .347 OBP, .524 SLG, .871 OPS

- Kyle Schwarber: 162 juegos, 604 turnos, 111 anotadas, 145 hits, 23 dobles, 2 triple, 56 jonrones, 132 impulsadas, 108 boletos, 197 ponches, 10 base robadas, .240 promedio, .365 OBP, .563 SLG, .928 OPS