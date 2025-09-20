Mira el emotivo gesto de esta estrella de Pelicans con un aficionado

Suscríbete a nuestros canales

En un conmovedor ejemplo del impacto que los atletas pueden tener fuera de la cancha, la estrella de los New Orleans Pelicans, Dejounte Murray, ha demostrado una vez más por qué es uno de los jugadores más respetados de la NBA, no solo por su talento, sino por su carácter.

Murray apoya a un aficionado

En un gesto que ha captado la atención y el corazón de la comunidad, Murray le envió a un joven seguidor $600.00 para ayudarlo a lanzar su propio negocio de cortar el césped.

El acto de bondad de Murray salió a la luz a través de las redes sociales, donde el joven, que aspira a ser un empresario, había compartido su deseo de comprar el equipo necesario para comenzar su negocio. La historia rápidamente llegó a oídos de Murray, quien, sin dudarlo, decidió intervenir de una manera significativa y tangible.

"El compromiso de Dejounte con la comunidad es algo que va más allá de las palabras", comentó una fuente cercana al jugador. "Siempre ha creído en apoyar a los jóvenes y en empoderarlos para que persigan sus sueños. Este es solo un ejemplo más de su genuina voluntad de ayudar a quienes lo necesitan".

Un aficionado muy afortunado

El dinero enviado por Murray no solo cubre el costo del equipo, como una cortadora de césped y otros accesorios, sino que también representa una inversión en el futuro del joven. El gesto de Murray es un recordatorio de que los atletas son modelos a seguir y que su influencia puede ser utilizada para generar un cambio positivo en las vidas de las personas.