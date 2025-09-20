¡En la cuerda floja! Miami Heat estaría cerca de despedir a este jugador

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir su plantilla de cara a la próxima temporada, el Miami Heat está considerando seriamente la posibilidad de traspasar al base Terry Rozier antes del inicio del campamento de entrenamiento.

Heat quiere desprenderse de Rozier

Según fuentes cercanas a la organización, la gerencia del equipo está evaluando el mercado y explorando posibles acuerdos que permitan maximizar el valor del jugador mientras reajustan su nómina y rotación.

La llegada de Rozier a Miami, en un traspaso con los Charlotte Hornets en la última fecha límite de traspasos, generó grandes expectativas. A pesar de su talento y potencial ofensivo, el ajuste de Rozier al sistema del Heat ha sido un tema de debate interno.

La decisión de considerar un traspaso ahora, en lugar de esperar a la temporada regular, apunta a la intención del equipo de Miami de consolidar su plantilla y roles de manera más definida.

"La gerencia está analizando detenidamente cómo encajan las piezas", comentó una fuente bajo condición de anonimato. "Terry es un gran talento, pero en este momento, el equipo busca el mejor equilibrio posible para competir al más alto nivel. Su situación contractual y su perfil como jugador lo convierten en un activo atractivo para otros equipos".

Un traspaso que no resultó en Miami

El posible traspaso de Rozier se enmarca en la filosofía del Heat, conocida por su flexibilidad y su disposición a realizar movimientos audaces para mejorar sus oportunidades de campeonato. La salida de Rozier liberaría espacio en la nómina y proporcionaría al equipo capital de traspaso, ya sea en forma de selecciones de draft o de jugadores que se adapten mejor a las necesidades actuales del equipo.