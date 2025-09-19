Miami Heat recibe malas noticias sobre Tyler Herro para la temporada 2025-2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El escolta del Miami Heat, Tyler Herro, se someterá a una cirugía en el pie izquierdo, lo que lo dejará fuera del inicio de la temporada 2025-26 de la NBA. A pocas semanas del campamento de entrenamiento, el equipo sufre un importante revés, perdiendo a uno de sus máximos anotadores y una pieza clave en la rotación ofensiva.

Además, según informó Shams Charania, Herro sufrió una lesión de tobillo en un entrenamiento fuera de temporada que llevó a la decisión de someterse a una cirugía.

Intentos de tratamiento fallidos

Durante el verano, Herro intentó evitar la cirugía mediante tratamientos con plasma rico en plaquetas (PRP) y cortisona para aliviar el dolor en su pie izquierdo. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes, y el personal médico determinó que la intervención quirúrgica era la mejor opción para garantizar su recuperación a largo plazo. Aún no se ha definido con exactitud el tiempo que Herro necesitará para volver a las canchas.

Impacto en la temporada del Heat

Su ausencia aumenta la presión sobre la rotación perimetral del equipo. Jugadores como Davion Mitchell y Norman Powell podrían asumir roles más protagónicos mientras Miami espera la recuperación de uno de sus jugadores clave. La cirugía interrumpe la continuidad que había construido tras su destacada temporada 2024-25, en la que promedió 23.9 puntos, 5.5 asistencias y 5.2 rebotes con un 47.2% de acierto en tiros de campo.

Retos para el equipo en la Conferencia Este

Miami Heat enfrentaba dudas sobre su profundidad tras ser eliminado en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada. La pérdida de su segunda opción anotadora desde el inicio del curso añade un desafío adicional para esta franquicia, que deberá adaptarse rápidamente para mantenerse competitivo en la Conferencia Este.

Comienzo incierto del campamento de entrenamiento

El equipo aún no ha anunciado un calendario oficial para el inicio de la temporada, pero el campamento comenzará sin uno de sus jugadores clave. La dirección técnica deberá ajustar estrategias y rotaciones mientras Tyler Herro se recupera, esperando que su regreso pueda reactivar la ofensiva y mantener al equipo en la lucha por los puestos de playoffs.

Durante la última campaña, este jugador de 25 años dejó registros de 23.9 puntos por encuentro, con 5.2 rebotes y 5.5 asistencias, todo esto en 55 desafíos.