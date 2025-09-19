¡Malas noticias! Estrella de Miami Heat se perderá el inicio de la temporada 2025-2026 por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

El Miami Heat ha anunciado hoy que el escolta All-Star Tyler Herro se someterá a una cirugía en su pie izquierdo para tratar una afección crónica. Se espera que Herro se pierda el comienzo de la temporada 2025-26 de la NBA mientras se recupera del procedimiento.

Herro será baja para el inicio del curso 2025-2026

La lesión, que ha sido monitoreada de cerca por el equipo médico del Heat durante la temporada baja, requiere intervención quirúrgica para garantizar una recuperación completa y evitar problemas a largo plazo. La decisión de operar se tomó después de exhaustivas consultas con especialistas, buscando el mejor resultado para la salud y la carrera del jugador.

El presidente del Miami Heat, Pat Riley, comentó: “La salud de Tyler es nuestra prioridad número uno. Esta es una decisión difícil, pero es la correcta para él a largo plazo. Confiamos en que se someterá a una exitosa recuperación y volverá a la cancha como el All-Star que es, contribuyendo de manera significativa a nuestro equipo”.

Herro, quien fue seleccionado para su primer All-Star Game en la temporada pasada, ha sido una pieza fundamental en el esquema del Heat. Su habilidad para anotar, su destreza en el manejo del balón y su competitividad lo han convertido en uno de los jugadores jóvenes más dinámicos de la liga.

Una baja importante, mayor protagonismo para otras figuras

La ausencia de Herro al comienzo de la temporada representa un desafío para el Miami Heat. El equipo tendrá que ajustar su rotación y buscar en sus otros jugadores, como Bam Adebayo y Jaime Jáquez Jr. un mayor protagonismo ofensivo.