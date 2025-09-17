¿Se le subió el ego? Esta estrella le pondrá condiciones de contrato a los Lakers para seguir a sus servicios

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de agentes libres de la NBA está a punto de agitarse, y el talentoso escolta Austin Reaves se perfila como uno de los nombres más codiciados. Reportes recientes del periodista deportivo Anthony Irwin indican que Reaves, actual jugador de Los Ángeles Lakers, se proyecta a buscar un contrato que podría alcanzar hasta los 35 millones de dólares anuales, y los San Antonio Spurs han surgido como uno de los equipos más interesados en sus servicios.

Reaves apunta a un contrato lujoso

Según fuentes cercanas a la liga, se espera que Reaves rechace su opción de jugador al finalizar la próxima temporada, lo que lo convertiría en un agente libre sin restricciones. Este movimiento le permitiría negociar un nuevo contrato que refleje su valor en el mercado, el cual, según los analistas, se ha disparado considerablemente. El rango salarial que se maneja, de 30 a 35 millones de dólares por año, lo colocaría entre los jugadores mejor pagados en su posición.

La atención de los San Antonio Spurs hacia Reaves no es una sorpresa para los expertos. El equipo, conocido por su sólida estructura y su enfoque en el desarrollo de talento joven, estaría buscando un jugador con la versatilidad y la ética de trabajo de Reaves para complementar su núcleo.

Un jugador versátil y muy codiciado en la liga

Su capacidad para manejar el balón, su tiro de tres puntos y su inteligencia en la cancha lo convierten en un candidato ideal para encajar en el sistema de juego de los Spurs, especialmente junto a su joven superestrella. La directiva de San Antonio, liderada por su gerente general, ha estado siguiendo de cerca la situación contractual de Reaves, y se espera que hagan un movimiento agresivo una vez que la agencia libre se abra.