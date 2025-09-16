Los Ángeles Lakers darían a conocer su moneda de cambio para adquirir a Andrew Wiggins

Suscríbete a nuestros canales

Fuentes cercanas a las negociaciones de la NBA han confirmado que Los Ángeles Lakers y el Miami Heat han reabierto formalmente las conversaciones comerciales que podrían resultar en un intercambio de gran impacto, con el ala Andrew Wiggins como pieza central.

Wiggins cerca de unirse a los Lakers

El acuerdo, que se rumorea que está ganando impulso antes del inicio del campo de entrenamiento, podría remodelar significarivamente los rosters de ambos equipos y alterar el equilibrio de poder en sus respectivas conferencias.

La propuesta más comentada y que ha sido el eje de las discusiones, según insiders de la liga, sitúa a Dalton Knecht, la prometedora selección número 17 del draft de la NBA de 2024, como la principal moneda de cambio de los Lakers.

La inclusión de Knecht en la oferta subraya la seriedad de los Lakers en su búsqueda por fortalecer su defensa perimetral y añadir un anotador probado a su alineación, en un esfuerzo por maximizar su ventana de campeonato actual.

Wiggins, de 30 años, encajaría perfectamente en las necesidades de Los Ángeles. A pesar de haber tenido un paso limitado en Miami tras su reciente adquisición en el intercambio de Jimmy Butler, su rendimiento en temporadas anteriores, incluyendo un promedio de 18 puntos por partido en 60 juegos el año pasado y su papel fundamental en el campeonato de los Golden State Warriors en 2022, lo convierten en un objetivo atractivo para un equipo que busca profundidad y experiencia en playoffs.

Knech, la moneda de cambio

Sin embargo, el Heat, un equipo que busca una nueva dirección tras ser barrido en la primera ronda de los playoffs la temporada pasada, no se conformaría solo con Knecht.

Se ha reportado que la gerencia de Miami está presionando fuertemente para que el paquete de intercambio incluya una futura selección de primera ronda, además de Knecht y otros salarios para equilibrar el acuerdo. Esta demanda es un claro indicativo del enfoque del Heat en acumular jóvenes talentos y capital de draft a largo plazo para reconstruir su núcleo y asegurar la competitividad futura.