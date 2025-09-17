¿Podrá jugar? Kevin Durant se pronuncia sobre representar a USA en los JJ.OO de 2028

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que ha encendido la imaginación de aficionados y analistas del baloncesto a nivel mundial, la superestrella de la NBA, Kevin Durant, ha manifestado su interés en participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un evento que se celebrará cuando él tenga 39 años. Su respuesta, concisa y poderosa, fue: "Sí, si sigo siendo yo mismo".

Durant con deseos de representar al Team USA una vez más

Esta frase, que ya resuena como una de las más icónicas de su carrera, encapsula la mentalidad de un atleta de élite que se niega a ser definido por el paso del tiempo. Con cuatro medallas de oro olímpicas ya en su haber (2012, 2016, 2020 y 2024), Durant busca extender su legado como uno de los atletas más dominantes en la historia del baloncesto internacional.

La perspectiva de verlo competir por una quinta medalla, en su país natal, es un sueño para los fanáticos y una muestra de su inquebrantable compromiso con el deporte.

La declaración de Durant no es solo un gesto simbólico. Es un voto de confianza en su propia longevidad y en su capacidad para mantener un nivel de juego que pocos han logrado en la historia de la liga.

A pesar de los desafíos físicos que conlleva la edad, Durant ha demostrado una resiliencia excepcional, adaptando su juego y su preparación para seguir siendo una fuerza imparable. Su altura, su manejo de balón y su letal tiro de media y larga distancia son habilidades que, a diferencia del atletismo puro, se mantienen y se perfeccionan con la experiencia.

Los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles se perfilan como un evento monumental, y la posible presencia de Kevin Durant añadiría un capítulo épico a la historia de la competencia. Su liderazgo y su habilidad para anotar en cualquier momento lo convierten en un activo invaluable para el equipo de baloncesto masculino de EE. UU., que buscará defender su supremacía en casa.

Un espíritu competitivo inquebrantable

"El deseo de Kevin de seguir compitiendo al más alto nivel no nos sorprende", comentó un analista deportivo, "pero la ambición de ir a por una quinta medalla de oro a esa edad es algo que solo los más grandes pueden contemplar. Si 'sigue siendo él mismo' como dice, no hay duda de que será una fuerza a tener en cuenta, incluso a los 39".