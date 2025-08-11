NBA: Kevin Durant estaría a un paso de firmar una extensión millonaria con los Rockets

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa en Houston es palpable. Tras la adquisición de la superestrella Kevin Durant, los Rockets no solo se han asegurado un talento generacional, sino que también han trazado una hoja de ruta clara para su futuro.

Un Vínculo que Va Más Allá del Dinero

La franquicia de Houston tiene la posibilidad de ofrecer a Durant una extensión de contrato de dos años y 122 millones de dólares durante la temporada 2025-2026. Este movimiento estratégico está condicionado a que el alero demuestre su rendimiento en su primer año con el equipo, consolidándose como la pieza clave que impulse a la joven plantilla a un nuevo nivel.

Esta capacidad de los Rockets para ofrecer una extensión tan lucrativa se alinea perfectamente con su visión a largo plazo. La gerencia ha sido paciente en su reconstrucción, acumulando activos y talento joven como Jabari Smith Jr. y Alperen Sengün.

La llegada de Durant es el catalizador que se esperaba para transformar este potencial en victorias. El contrato propuesto no es solo una recompensa por su talento, sino una declaración de intenciones: los Rockets están listos para competir al más alto nivel y están dispuestos a invertir fuertemente en su núcleo.

La oferta de extensión de $122 millones por dos años no solo habla del valor de Durant en el mercado, sino también de la fe que los Rockets tienen en su longevidad y liderazgo. A sus 36 años, el alero ha demostrado ser un jugador que desafía la edad, manteniendo un rendimiento de élite año tras año. Un contrato de dos años le brinda la seguridad financiera a corto plazo que busca un jugador veterano, mientras que para los Rockets, representa una inversión estratégica.

La directiva de Houston ha sido cautelosa, pero ahora está lista para tomar riesgos calculados. El rendimiento de Durant en la temporada 2025-2026 será el factor decisivo. Si demuestra que sigue siendo una fuerza dominante y si logra integrar a los jóvenes talentos de Houston en un sistema ganador, la extensión será inevitable. Su rol no se limitará a la cancha; su experiencia y su mentalidad de campeón serán invaluables para el desarrollo de jugadores como Green y Smith Jr., transformándolos de jóvenes promesas a pilares de una franquicia ganadora.

El Impacto en la Liga y la Competencia

El movimiento de los Rockets para asegurar a Durant a largo plazo es una señal para el resto de la Conferencia Oeste. Equipos como los Denver Nuggets, los Minnesota Timberwolves y los Dallas Mavericks ya han establecido su dominio, pero la adición de Durant a una plantilla joven y talentosa cambia por completo la dinámica.