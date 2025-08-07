Muere otro migrante bajo custodia del ICE: Esto informó la agencia

Suscríbete a nuestros canales

Chaofeng Ge, un ciudadano chino, de 32 años, fue declarado muerto a las 6:00 am del martes 5 de agosto, por el forense del condado de Clearfiel. El hecho activó los protocolos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), porque fue hallado tras colgarse del cuello en las duchas de un centro de detención en Pensilvania.

De inmediato, iniciaron las investigaciones para corroborar la información. El hombre dejó una nota escrita a mano y fue confirmado el suicidio por la Policía Estatal de Pensilvania.

Los detalles

El hecho ocurrió en el Centro de Procesamiento de Moshannon Valley, en la localidad de Philipsburg, donde la víctima esperaba por una audiencia de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. Al encontrarlo, los trabajadores retiraron el cuerpo y efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, comunicándose con los servicios de médicos de emergencia, Policía Estatal de Pensilvania y la oficina forense.

¿Cuándo fue detenido y cuáles fueron los delitos?

El pasado 23 de enero del año en curso, el Departamento de Policía del Municipio de Lower Paxton arrestó a Ge, al ser implicado en varios delitos, incluyendo uso criminal de un medio de comunicación, manipulación irregular de una computadora y fraude con un dispositivo.

Luego, la suboficina de York de Operaciones de Detención y Deportación del ICE emitió una orden de detención migratoria en prisión del Condado de Dauphin. El 31 de julio, fue declarado culpable por acceder a un dispositivo de un tercero sin autorización y de conspiración por el mismo delito. Fue sancionado con 6 y 12 meses de cárcel por cada delito.

Foto: Referencial / Cortesía

A pesar del historial delictivo fue puesto en libertad. Bajo la custodia del ICE fue trasladado a una oficina en York, Pensilvania, donde sería procesado. El fallecimiento fue notificado rápidamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General y de la Oficina de Responsabilidad Profesional, gracias a la información suministrada por el Centro de Coordinación de Integridad.