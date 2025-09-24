¡Mejor que Nolan Ryan! El insólito récord que solo le pertenece a Shohei Ohtani (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Cada presentación de Shohei Ohtani en las Grandes Ligas es una oportunidad para deslumbrar y seguir afirmando su nombre como el mejor pelotero en la presente temporada. El japonés tuvo una labor notable en la jornada de este martes por la noche ante Arizona Diamondbacks.

La superestrella de Los Angeles Dodgers se creció con otro desempeño notable, donde completó seis entradas, no permitió carreras, cinco hits y ocho ponches. Aunque dejó en blanco a la franquicia del desierto, el relevo falló y los angelinos fueron remontados en los últimos innings y sufrieron su segundo revés en fila en esta recta final de la campaña.

El equipo llegó a tener una ventaja de cuatro anotaciones (4-0) en la parte alta del séptimo tramo antes de recibir un ramillete de tres anotaciones en el ese capítulo y un par de carreras más en la novena para ser dejados en el terreno. Los Dodgers tienen asegurado su presencia en la Postemporada de Las Mayores, pero aún le resta asegurar el banderín de la División Oeste de la Liga Nacional, donde tienen apenas un 1.5 juegos de diferencia de los San Diego Padres.

Shohei Ohtani logra registro insólito en MLB

Desde que regresó al morrito, Shohei Ohtani ha mantenido su dominio en las Grandes Ligas y continúa poniéndose a tono para destacar en los venideros Playoffs y aspirar a su segundo anillo con la organización de la Liga Nacional.

En esta oportunidad, el japonés presenta uno de los promedio más bajo que ha permitido un lanzador en sus primeroa 100 aperturas, siendo solo superado en ese lapso por Herb Score (.194), Nolan Ryan (.195), Freddy Peralta (.197), Ed Reulbach (.201), de acuerdo con la cronista Sarah Langs.

Lo que hace más impresionante a Ohtani es que el japonés acumula un total de 278 cuadrangulares en su carrera en MLB, mientras que, los mencionados serpentineros desaparecieron cuatro combinado entre ellos (Ryan 2, Reulbach/Score 1). Como lanzador en la temporada 2025, el nipón registra marca de 1-1, 62 ponches, WHIP de 1.04 y una efectividad de 2.87 en 14 juegos iniciados.