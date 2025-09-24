Juegos para hoy en la MLB: 24 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Restan solo días de la ronda regular y la temporada 2025 de Grandes Ligas está sumamente vibrante, donde muchos equipos siguen en busca de conseguir triunfos que los ubiquen en puestos de Postemporada. Este miércoles 24 de septiembre sigue una nueva semana de acción, que seguro será sumamente brillante.

Una vez finalice esta semana, conoceremos a todos los elencos clasificados a los Playoffs y comenzará el camino rumbo a la Serie Mundial. El pasado martes se vivió una jornada interesante, donde se jugaron 15 desafíos, es decir, las 30 organizaciones de la Gran Carpa estuvieron en acción.

Además, en la última jornada los Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle sellaron su clasificación a la "Tierra Prometida".

Juegos para hoy 24 de septiembre