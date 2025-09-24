Juegos para hoy en la MLB: 24 de septiembre de 2025

Restan solo días de la ronda regular y la temporada 2025 de Grandes Ligas está sumamente vibrante, donde muchos equipos siguen en busca de conseguir triunfos que los ubiquen en puestos de Postemporada. Este miércoles 24 de septiembre sigue una nueva semana de acción, que seguro será sumamente brillante.
Una vez finalice esta semana, conoceremos a todos los elencos clasificados a los Playoffs y comenzará el camino rumbo a la Serie Mundial. El pasado martes se vivió una jornada interesante, donde se jugaron 15 desafíos, es decir, las 30 organizaciones de la Gran Carpa estuvieron en acción.
Además, en la última jornada los Yankees de Nueva York y Marineros de Seattle sellaron su clasificación a la "Tierra Prometida".
Juegos para hoy 24 de septiembre
- Nacionales de Washington Vs. Bravos de Atlanta (12:15 de la tarde)
- Cerveceros de Milwaukee Vs. Padres de San Diego (4:10 de la tarde)
- Rays de Tampa Bay Vs. Orioles de Baltimore (6:35 de la tarde)
- Piratas de Pittsburgh Vs. Rojos de Cincinnati (6:40 de la tarde)
- Tigres de Detroit Vs. Guardianes de Cleveland (6:40 de la tarde)
- Marlins de Miami Vs. Phillies de Philadelphia (6:45 de la tarde)
- Medias Blancas de Chicago Vs. Yankees de Nueva York (7:05 de la tarde)
- Medias Rojas de Boston Vs. Azulejos de Toronto (7:07 de la noche)
- Mellizos de Minnesota Vs. Rangers de Texas (8:05 de la noche)
- Mets de Nueva York Vs. Cachorros de Chicago (8:05 de la noche)
- Reales de Kansas City Vs. Angelinos de Anaheim (9:38 de la noche)
- Dodgers de Los Ángeles Vs. D-Backs de Arizona (9:40 de la noche)
- Rockies de Colorado Vs. Marineros de Seattle (9:40 de la noche)
- Cardenales de San Luis Vs. Gigantes de San Francisco (9:45 de la noche)
- Astros de Houston Vs. Atléticos (10:05 de la noche)