Captaron a Zac Efron muy cercano a esta famosa actriz

La estrella de High School Musical Zac Efron fue captado en una escapada al mar con Nina Dobrev. Este encuentro rápidamente generó alarmas de citas, sin embargo, entre ambos existe una relación más profunda que una relación.

Aunque muchos pensaron que Zac Efron y Nina Dobrev podrían estar saliendo, lo cierto del caso es que son amigos desde hace poco más de una década. Esta no sería la primera vez que ambos se ven en público compartiendo.

Además, en la salida los acompañaron Miles Teller, Keleigh Teller y Chace Crawford, quienes también figuraron en las postales que corre como pólvora en el Internet.

El sábado 20 de septiembre, ambos asistieron a la boda del multimillonario de criptomonedas Brad Garlinghouse en el sur de Francia, y desde entonces iniciaron los rumores.

Amigos incondicionales

La buena química que goza el actor, de 37 años, con la protagonista de The Vampire Diaries se evidencia en cada imagen.

“Sus amigos siempre bromean con que deberían salir, pero eso no está pasando. Se han acompañado en muchas etapas de la vida y siempre se han respaldado mutuamente”, comentó un informante a Us Weekly en exclusiva.

Ambos se han acompañado en distintas etapas de su vida, una de la más reciente es la separación de Nina con el deportista Shaun White.