Regresa el fenómeno playero: “Baywatch” se prepara para conquistar la pantalla

La cadena Fox dio luz verde a una nueva versión de la legendaria serie “Baywatch”, ese clásico que definió los veranos televisivos y convirtió a los socorristas en íconos.

El proyecto, una coproducción con Fremantle, se prepara para estrenar en la temporada 2026-2027, bajo la dirección creativa de Matt Nix, junto a los creadores originales Greg Bonann, Doug Schwartz y Michael Berk, quienes se suman como productores ejecutivos.

El retorno de la magia de "Baywatch"

Desde su debut en 1989, “Baywatch” se instaló en la cultura pop como símbolo de playa, cuerpos esculturales, drama, rescates y atardeceres hollywoodenses. Las playas de Santa Mónica y Venice Beach se convirtieron en escenarios de historia, romance y acción bajo el sol.

Esa misma atmósfera épica es la que Fox y Fremantle prometen traer de vuelta, con historias que apelen tanto al público nostálgico como a quienes nunca han visto un episodio original.

Según Michael Thorn, presidente de Fox Television Network, la idea es que esta producción “lleve el sueño californiano a toda una nueva generación de fans con historias innovadoras, estrellas emergentes y todo el espectáculo que hizo de la franquicia ‘Baywatch’ una sensación mundial”.

¿Estará el equipo original?

Lo más llamativo del anuncio es que no se trata de un remake frío ni exclusivamente nostálgico. La participación activa de los creadores originales, Greg Bonann, Doug Schwartz y Michael Berk, garantiza cierto respeto al ADN del show.

A esto se suma el trabajo de Matt Nix, director y guionista conocido por su capacidad de mezclar acción, suspenso y profundidad emocional; características que engancharon a los espectadores.

La producción de los 12 episodios encargados ya fue confirmada por Fox Entertainment. Aunque por ahora no hay anuncio oficial del cast ni fechas exactas de rodaje, se espera que las selecciones del elenco comiencen pronto.