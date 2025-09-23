Excluyen a actriz de “Harry Potter” por tener OnlyFans

Suscríbete a nuestros canales

Jessie Cave, conocida por su papel de Lavender Brown en las últimas películas de “Harry Potter”, declaró recientemente que, fue excluida de una convención de fans debido a su cuenta en la plataforma OnlyFans.

Lo novedoso no es solo que la plataforma sea motivo de censura, sino que el contenido que ella produce allí no es explícito, sino enfocado en cabello, estética sensorial y creatividad personal, lo que la dejó aún más concertada.

La exclusión de la actriz

La británica de 38 años explicó que los organizadores le comunicaron que su asociación con la plataforma era incompatible con el carácter familiar de la convención, citando la relación percibida entre la plataforma y contenido para adultos.

Para ella, esto resulta decepcionante, dado que muchos actores que participan en este tipo de eventos ya tienen en sus carreras escenas con desnudos o contenido sexual, mientras que su OnlyFans está alejado de eso.

En su cuenta, Cave afirma que “no es sexual”, aunque admite que busca explorar un nicho muy específico relacionado con la sensualidad y autoexpresión que busca captar una audiencia que disfrute los estímulos de movimientos y sonidos sensuales del cabello.

Cave sufre pérdidas económicas

La actriz no se vio solamente afectada en lo profesional, sino también en lo económico. Asegura que, las convenciones han sido una fuente constante de ingresos, con firmas de autógrafos, interacción con fans, fotografías, etc.

Perder la oportunidad de asistir a estos eventos significa perder ese sustento tangible, especialmente cuando su OnlyFans fue una forma pensada para equilibrar las finanzas y reparar su hogar, ponerse al día con deudas.

Entre tanto, dijo que, luego de más de 15 años haciendo convenciones siente que quizá es momento de cerrar ese ciclo, no por orgullo, sino por aceptación.