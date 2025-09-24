Usuarios reportan que el iPhone 17 se raya con facilidad al usarlo y esta es la causa

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios reportan que el iPhone 17 se raya con facilidad, una situación que ha generado cientos de publicaciones en redes como X, Instagram y Reddit. Los compradores comenzaron a mostrar fotos de sus dispositivos con rayaduras apenas horas después de haberlos estrenado, lo que ha encendido el debate sobre la calidad del nuevo acabado de los modelos Pro y Pro Max.

El problema ha sido apodado “ScratchGate” por la comunidad tecnológica. Los modelos en colores azul profundo y naranja parecen ser los más vulnerables, presentando desgaste visible en los bordes y el módulo de cámaras. Incluso las unidades de exhibición en las tiendas de Apple ya muestran microarañazos, algo que preocupa a quienes planean adquirir el equipo.

La principal explicación de este inconveniente está en el cambio de materiales, y es que, Apple decidió reemplazar el titanio usado en el iPhone 16 Pro por aluminio unibody, buscando un dispositivo más liviano y con mejor capacidad de disipación de calor. Sin embargo, este material es más susceptible a rayaduras, y el anodizado aplicado no parece ser lo suficientemente resistente en zonas críticas.

Pese a esto, el vidrio trasero con Ceramic Shield sigue mostrando una alta resistencia a golpes y caídas, lo que indica que el problema es meramente estético y no afecta la durabilidad interna del equipo.

Silencio de Apple y preocupación del público

Hasta ahora, Apple no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, esto ha generado frustración entre los compradores, ya que la empresa había promocionado el nuevo acabado de aluminio como una mejora en diseño. La polémica específicamente donde usuarios reportan incluso arañazos al sacar el teléfono de su caja por primera vez.

Para evitar marcas prematuras, los expertos sugieren proteger el iPhone 17 desde el primer día con una funda y, de ser posible, un protector para el módulo de cámaras.