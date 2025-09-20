MLB: El béisbol moderno vive una nueva época de jonrones ¿Quién lidera?

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol de las Grandes Ligas está presenciando una nueva y emocionante era de poder. Una mirada a las estadísticas de jonrones en una sola temporada desde 2007, un punto de referencia clave para la era moderna, revela una tendencia innegable: los bates se han vuelto a calentar, y con fuerza.

Mayores jonroneros desde 2007

-Aaron Judge: 62 ('22)

-Giancarlo Stanton: 59 ('17)

-Aaron Judge: 58 ('24)

-Cal Raleigh: 56 ('25)

-Shohei Ohtani: 54 ('24)

-Matt Olson: 54 ('24)

-Alex Rodriguez: 54 ('07)

-Chris Davis: 53 ('13)

-Pete Alonso: 53 ('19)

-José Bautista: 54 ('10)

En lo más alto de la lista se encuentra Aaron Judge, quien no solo posee el récord de 62 jonrones en 2022, sino que también ocupa el tercer lugar con sus 58 jonrones de 2024. Su dominio es un testimonio de la consistencia y la potencia que lo han convertido en la cara de esta nueva era.

Sin embargo, el nombre que genera más revuelo en la lista es el de Cal Raleigh, quien este año tiene la impresionante cifra de 56 jonrones. Su hazaña es particularmente notable, ya que, como receptor, el poder de su bate lo coloca en una categoría propia y lo ubica en el cuarto lugar de la tabla histórica desde 2007.

Giancarlo Stanton es el único en la lista que logró su marca (59 HR) antes de 2022, sirviendo como el puente entre una época y otra. El 2024 fue un año de poder masivo, con Shohei Ohtani y Matt Olson empatando con 54 jonrones cada uno, una cifra que también alcanzó la leyenda Alex Rodriguez en 2007, marcando la pauta para la era. La lista también incluye a nombres como Chris Davis y Pete Alonso, quienes lograron superar la barrera de los 50 jonrones en años separados, demostrando que la capacidad de pegar cuadrangulares no se ha perdido.

Esta lista es más que una simple estadística; es un relato de cómo el juego está cambiando. La combinación de talento atlético, tecnología y un enfoque renovado en el poder ha creado un ambiente donde los récords de jonrones, que alguna vez parecían intocables en la era moderna, vuelven a estar al alcance. El regreso del jonrón como protagonista es un espectáculo que los aficionados no se quieren perder.

