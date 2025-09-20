Boxeo: las 5 peleas con mayor número de espectadores de la historia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Las peleas de boxeo más vistas de la historia representan verdaderos hitos dentro del mundo deportivo, reflejando no solo el interés global por este deporte, sino también el impacto mediático que tiene cada enfrentamiento protagonizado por figuras icónicas del ring. Los duelos más seguidos han reunido a millones de aficionados frente a sus pantallas, marcando récords de audiencia y consolidando a sus protagonistas como leyendas vivientes del boxeo profesional.

El duelo más visto: Jake Paul vs Mike Tyson

De acuerdo con los registros de audiencia global, la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson se ha convertido en el evento más visto de todos los tiempos, alcanzando la increíble cifra de 108 millones de espectadores. Este choque entre un polémico creador digital convertido en boxeador y uno de los campeones más famosos de la historia fue anunciado como un espectáculo sin precedentes.

La enorme expectación en torno al combate se debió tanto al regreso de Tyson como a la atención mediática que rodea a Paul, generando un interés masivo proveniente de públicos muy diversos. Tanto aficionados clásicos como nuevas generaciones fueron testigos de este duelo en una enorme variedad de plataformas digitales y tradicionales.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: el segundo lugar histórico

El reciente enfrentamiento entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford ha logrado una proeza al ubicarse en el segundo puesto de las peleas más vistas de la historia, con un registro de 41 millones de espectadores. Este combate representa un excepcional cruce entre dos campeones de distintas divisiones, ambos reconocidos por su talento, disciplina y versatilidad en el cuadrilátero.

La expectativa previa y la cobertura mediática internacional se vieron reflejadas en el alcance de la transmisión, sumando millones de reproducciones en diversos países y consolidando el evento como uno de los más trascendentes de la era moderna. Esta cifra supera por mucho el alcance de grandes clásicos del boxeo, evidenciando el enorme impacto y la popularidad de ambos pugilistas en la actualidad.

Los clásicos que permanecen en el podio

Floyd Mayweather, figura omnipresente en los registros de peleas más vistas, aparece en el listado con tres enfrentamientos históricos. La pelea contra Manny Pacquiao, celebrada en 2015 y publicitada como "El combate del siglo", alcanzó 4.6 millones de vistas. Otro duelo destacado fue el que sostuvo con Conor McGregor, quien incursionó desde las artes marciales mixtas para enfrentar a Mayweather, reuniendo 4.3 millones de espectadores.

Finalmente, el enfrentamiento entre Mayweather y Óscar de la Hoya sumó 2.4 millones de vistas, validando el atractivo que genera cada salto al ring del excampeón invicto.

Los datos consolidan un fenómeno: las peleas de boxeo más vistas son aquellas que combinan estrellas con trascendencia internacional, rivalidades intensas y una poderosa estrategia de difusión mediática. Estas cifras demuestran que el boxeo, lejos de perder vigencia, sigue generando emoción y atención masiva, con cada generación de boxeadores elevando el listón y conquistando audiencias globales.