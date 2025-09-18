Joven promesa del boxeo mexicano es encontrado sin vida en la frontera con Estados Unidos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El joven boxeador Jesús Iván, conocido como “Rafaguita”, fue encontrado sin vida el 15 de septiembre de 2025 en una carretera cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, conmocionando a la comunidad deportiva y local.

Conmoción por la muerte de Jesús Iván

La mañana del 15 de septiembre, transeúntes descubrieron el cuerpo sin vida de Jesús Iván, de tan solo 21 años, envuelto en una cobija sobre la carretera que conecta San Luis Río Colorado con el Golfo de Santa Clara, en la frontera norte de Sonora.

El hallazgo fue reportado inmediatamente a las autoridades, quienes confirmaron la identidad del joven boxeador originario de Nogales y comenzaron las diligencias correspondientes. Aunque en el cuerpo no se detectaron signos visibles de violencia externa, las autoridades esperan que la necropsia arroje datos concluyentes sobre la causa del fallecimiento.

La noticia ha provocado una profunda tristeza entre familiares, amigos y seguidores del deporte. La organización “Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora” informó en redes sociales sobre la localización del cuerpo y agradeció la colaboración ciudadana para su identificación, destacando la solidaridad mostrada durante el proceso.

Trayectoria, investigaciones y tributo de la comunidad

Jesús Iván, apodado “Rafaguita”, era una joven promesa del boxeo mexicano que intentaba consolidarse en la división gallo. Su récord profesional incluía siete victorias, nueve derrotas y un nocaut, según datos del portal especializado BoxRec. Había llegado recientemente a San Luis Río Colorado con la intención de continuar su carrera y buscar nuevas oportunidades, siendo recordado por su carácter trabajador y espíritu alegre dentro y fuera del cuadrilátero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha asumido la investigación del caso y realiza las indagatorias pertinentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Por ahora, no se ha reportado la existencia de personas detenidas ni se han detallado líneas de investigación específicas. La comunidad boxística, así como numerosos usuarios en redes sociales, lamentaron profundamente la pérdida de un joven con gran pasión por el deporte, resaltando su potencial y dedicación como valores a recordar.

El cuerpo será entregado a la familia de Jesús Iván, que atraviesa un difícil duelo. La trágica noticia marca un momento doloroso para el deporte en México y deja en evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes deportistas en contextos de riesgo a lo largo de la frontera.