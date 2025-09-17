Terence Crawford lanza un dardo a este campeón de UFC (+Declaraciones)

Tras coronarse como campeón indiscutible de peso supermediano al vencer a Canelo Álvarez, Terence Crawford no tardó en recibir nuevos desafíos. Uno de los más ruidosos fue el del invicto campeón de la UFC, Ilia Topuria, quien aseguró en redes sociales que podría noquear al estadounidense en un ring de boxeo. Sin embargo, Crawford respondió con dureza, calificando al georgiano-español de “delirante” y “borracho”.
La tensión aumentó cuando Topuria se molestó por la elección musical de Crawford en su entrada al ring, ya que el boxeador utilizó la misma canción con la que suele presentarse el peleador de UFC. Topuria, visiblemente molesto, replicó en redes sociales: “Primero grita que está borracho, luego sale con MI canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring”.
No está al nivel de McGregor, según Crawford
Lejos de entrar en el juego, Crawford restó importancia a las provocaciones. Durante una entrevista, afirmó que Topuria es un “cazador de influencia” y dejó claro que no considera una pelea con él como una opción seria.
"¿Cuánto dinero ganaría por pelear con él? Dime, ¿cuánto ganaría por pelear con él?", preguntó Crawford. "No está ni cerca del nivel de Conor McGregor. Seamos realistas. Basta. Ni lo compares con Conor... Como dije, no conozco a este tipo. Nunca lo he visto pelear, y veo mucha MMA", sentenció.
Crawford incluso aseguró que nunca había visto pelear a Topuria y que, cuando lo conoció en persona en el UFC Performance Institute de Las Vegas, el hispano-georgiano se mostró cordial y no mencionó ningún reto.
"Cuando me vio en la UFC, se acercó a estrecharme la mano y a saludarme. Ni siquiera sabía quién era. Pero luego lo vi en línea hablando de cómo me noquearía en el primer asalto y otras cosas. Y ahora esto. Bueno, si querías pelear conmigo, tenías la oportunidad de decirme: 'Oye, amigo, quiero pelear contigo. ¿Qué tal?'. Eso es mentira", dijo.
En definitiva, el nuevo rey del boxeo considera que una pelea crossover contra “El Matador” no le aportaría ni prestigio ni dinero. Con su futuro enfocado en los grandes nombres del boxeo, Terence Crawford parece decidido a dejar a un lado las provocaciones de Topuria, cerrando la puerta a un combate que, por ahora, no pasará de las redes sociales.