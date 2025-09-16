Pelea Canelo Álvarez y Terence Crawford fija récord de audiencia (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado, Terence Crawford logró algo inédito en la historia del boxeo mundial, tras imponerse por decisión unánime a Saúl 'Canelo' Álvarez y hacerse con el campeonato indiscutido de peso supermediano.

Dicha victoria le permitió al estadounidense arrebatar los cinturones del mexicano (de la AMB, CMB y OMB) y convertirse en el primer púgil que se consagra de forma indiscutida en tres categorías distintas (welter, superwelter y supermediano).

No solo la multitudinaria presencia de aficionados y personalidades en el Allegiant Arena de Las Vegas pudieron disfrutar de la pelea, sino también 41 millones de televidentes a través de Netflix.

Una cifra histórica

De acuerdo con la propia plataforma de streaming, que transmitió exclusivamente la cartelera boxística del pasado 13 de septiembre, éste fue el combate masculino por un campeonato mundial con mayor cantidad de visualizaciones en la historia.

Cabe destacar que, esta distinción de género se debe al récord establecido por las peleadoras Katie Taylor y Amanda Serrano en 2024, quienes se enfrentaron por el campeonato indiscutido de peso ligero durante la cartelera de Jake Paul y Mike Tyson (vista por 108 millones de usuarios).

Durante el combate entre estas grandes pugilistas, 50 millones de espectadores estuvieron conectados en directo por medio de Netflix, fijando un tope de audiencia en el boxeo femenino.