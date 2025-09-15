Este fue el mensaje de Canelo Álvarez tras su derrota ante Terence Crawford

Suscríbete a nuestros canales

Luego de 3 años sin conocer la derrota y defender en 6 oportunidades sus títulos en la categoría supermediana, Saúl 'Canelo' Álvarez cayó por decisión unánime ante Terence Crawford, el pasado sábado.

Esta tercera derrota de su carrera, en 68 peleas de por vida, le valió perder su condición de campeón indiscutido, tras sostener sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

De hecho, su rival estadounidense se unió a Floyd Mayweather Jr, Manny Pacquiao, Oscar de La Hoya, Tommy Hearns y Sugar Ray Leonard, como los únicos pugilistas que son campeones en 5 categorías distintas.

Asimismo, Crawford pasó a la historia como el único boxeador que es campeón indisutido en tres pesos distintos (superwelter, welter y supermediano).

¿Qué dijo 'Canelo' tras la pelea?

Tras esta dolorosa batalla perdida, sobre todo por lo que implica perder todos sus títulos a sus 35 años, el tapatío no perdió la oportunidad de agradecer a los suyos por su apoyo y aceptar este tropiezo.

''Me siento muy orgulloso de lo que he conseguido hasta ahora. Siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje'', expresó Álvarez.

De igual forma, envió su agradecimiento a su equipo de trabajo y familiares: ''Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años. Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme. Viva México'', manifestó el pugilista de Guadalajara.