¿Perdonado? Luis Figo regresa al estadio del Barcelona tras 16 años (+Detalles)

El partido entre el Barcelona y el París Saint-Germain por la segunda jornada de la Champions League llega con un ingrediente extra que ha generado revuelo entre la afición culé: la presencia de Luis Figo en el palco del Estadio Olímpico de Montjuic. El exfutbolista portugués no acude como invitado del club azulgrana, sino en calidad de embajador de la UEFA, dentro de la delegación oficial que acompañará al presidente Aleksander Čeferin.

No es un regreso cualquiera. La última vez que el lusitano estuvo en un estadio del Barça fue en 2009, cuando presenció la victoria blaugrana frente al Inter de Milán, entonces como directivo del club italiano. Ahora, 16 años después, lo hace en un contexto completamente diferente, aunque con la misma carga emocional para los aficionados que nunca le perdonaron su marcha al Real Madrid en el año 2000.

En el FC Barcelona no hay rencor por Figo

El presidente Joan Laporta, consultado sobre la presencia de Figo, fue claro, ya que dijo que será recibido con todo el respeto que corresponde.

"Fue jugador del Barça y nos dio tardes y noches de gloria, aunque después tomó una decisión personal. La vida continúa”, aseguró.

Una declaración que busca desactivar la tensión generada en la previa, pero que no ha calmado del todo a la hinchada, que sigue considerando a Figo como uno de los grandes villanos de la historia del club.

El morbo es inevitable, ya que Luis Figo incluso coincidirá en el palco con Joan Gaspart, expresidente del Barça y uno de los grandes damnificados de aquel traspaso histórico que lo llevó al Real Madrid por 60 millones de euros. En la radio catalana RAC1, algunos tertulianos no dudaron en calificar la situación de “humillación” y señalaron que debería haberse evitado su presencia en un lugar tan simbólico.

Con este contexto, el Barcelona ante PSG no solo se perfila como uno de los grandes partidos de la Champions, sino también como el escenario de un reencuentro cargado de simbolismo y polémica. Montjuïc, convertido en casa culé por segunda temporada consecutiva, será testigo de un choque futbolístico de alto nivel… y de la incómoda reaparición de un nombre que aún provoca heridas abiertas en la memoria blaugrana.