¡Sorpresa para los culés! La UEFA anuncia la sede del partido Barcelona-Olympiacos

El encuentro del Barcelona y Olympiacos está programado para el 21 de octubre por la tercera fecha Champions 

Oriana Garcia
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 08:18 am
Por fin la luz al final del túnel. El encuentro por la tercera fecha de la liguilla de la Champions League del Barcelona y el Olympiacos se jugará en el Spotify Camp Nou, según ha anunciado la UEFA en su página web. En la información ampliada de los detalles del partido se notifica que el escenario de juego será el renovado Camp Nou.La fecha de ese enfrentamiento es el 21 de octubre.

El 18 de octubre, el Barcelona tiene el compromiso por LaLiga frente al Girona. Aún no se conoce la sede oficial para este choque, sin embargo desde el Ayuntamiento ya han mostrado señales de que podría ser en el Camp Nou. 

La buena nueva anunciada 

Cómo bien comentamos hace unos días, Jaume Collboni, alcalde de la ciudad, expresó que pronto vendrían buenas noticias. Por su parte, Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, señaló: “Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes que se tenían que hacer y que, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había”, cuando fue preguntado sobre la posible vuelta el 18 de octubre.

Martes 30 de Septiembre de 2025
