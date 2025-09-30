¡Castigado por UEFA! Dani Carvajal es sancionado tras agresión en Champions

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, de cara a la segunda jornada de Liga de Campeones para el Real Madrid, se confirmó una noticia que trastoca los planes del entrenador Xabi Alonso.

Tal es el caso de la ausencia de Dani Carvajal, durante las próximas dos fechas de la UEFA Champions League, de acuerdo con la decisión tomada por el ente regulador del fútbol europeo.

Motivos de la sanción

Esta prolongada expulsión del lateral derecho español se debe a que UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) valoró como "conducta violenta" el motivo por el cual recibió una tarjeta roja (al minuto 72'), durante el pasado juego ante el Olympique de Marsella.

Dicha suspensión corresponde a un cabezazo voluntario, que propinó Carvajal al guardameta rival, Gerónimo Rulli, durante ese partido disputado el pasado 16 de septiembre. Por lo tanto, el también capitán del equipo merengue, permanecerá dos jornadas sin poder ser alineado por Alonso.

Lesión de por medio

Cabe destacar que, además de ser suspendido, Dani Carvajal sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Esto, durante la pasada fecha cuando se disputó el derbi de la capital española (derrota 5-2 para el conjunto blanco ante el Atlético de Madrid).

De acuerdo con el parte médico difundido por Real Madrid, el jugador permanecerá 4 o 5 semanas de baja mientras se rehabilita. Por lo tanto, no solo es un hecho que se perderá los siguientes dos partidos de la UEFA Champions League, sino que podría ausentarse en El Clásico, que se disputará el 26 de septiembre.