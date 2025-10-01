Alex Bregman se une a José Altuve con increíble marca en Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

Con una presentación monumental de Garrett Crochet de casi ocho innings y 11 ponches, Boston Red Sox silenciaron a los New York Yankees para pegar primeros en la Serie de Comodín de la Liga Americana con pizarra de tres carreras por una desde el Yankee Stadium.

Además del desempeño del abridor de los patirrojos, Alex Bregman fue uno de los responsables en el lauro de los visitantes en Nueva York. El tercera base fue el encargado de poner cifras definitivas en el compromiso con doblete en la parte alta de la novena entrada para empujar la tercera y última anotación.

Después de dejar un legado exitoso con Houston Astros, equipo con el que consiguió dos anillos de Serie Mundial, el antesalista prendió los motores en su primera Postemporada con la franquicia de Boston y manteniendo su racha de decir presente en cada una de las fases finales desde que dio el salto a las Grandes Ligas en la campaña 2016.

Alex Bregman iguala marca de José Altuve en Postemporada

La figura de los Medias Rojas ha sido un jugador fijo en Postemporada en la último década en Las Mayores y en su primer duelo frente a los Yankees de Nueva York llegó a 100 apariciones en su trayectoria en las mencionadas instancias, uniéndose a un selecto grupo de peloteros que han dejado su huella en los Playoffs como Yadier Molina (104), José Altuve (105), David Justice (112), Bernie Williams (121), Jorge Posada (125) y Derek Jeter, que lidera históricamente este apartado con 158 partidos jugados.

La participación del antesalista en la Postemporada 2025 inició con el pie derecho tras ligar de 4-2 con remolcada y boleto recibido, siendo clave en la victoria de Boston Red Sox y quedando a una victoria de eliminar a New York Yankees y avanzar a la Serie Divisional de la Liga Americana.

