Estados Unidos: Anuncian nueva tarifa para solicitar asilo y este es el monto oficial

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó sobre la implementación de un nuevo cobro obligatorio para quienes soliciten asilo en Estados Unidos. La medida contempla tanto un pago único inicial como un cargo anual en determinados casos, lo que ha despertado dudas y preocupación entre migrantes y asesores legales.

Todos los solicitantes de asilo que presenten el Formulario I-589, después del 30 de septiembre de 2024, deberán pagar una tarifa de 100 dólares al momento de entregar su solicitud. Este monto solo aplica a quienes inicien el trámite en esa fecha o después, por lo que aquellos que presentaron la petición antes no están obligados a cancelarlo.

Además del pago inicial, se ha establecido un cargo anual de 100 dólares para los solicitantes cuyo caso siga pendiente por más de 365 días. Este pago aplica únicamente al solicitante principal y no a los familiares incluidos en la aplicación. USCIS notificará de manera directa la fecha límite y el monto exacto que deberá cancelarse.

Características principales del pago anual:

Aplica solo si el caso supera un año en trámite.

Es por solicitante principal, no por cada miembro de la familia.

No existen exenciones ni descuentos.

Se notificará por escrito con la fecha de vencimiento.

Consecuencias por no cumplir con el pago

El incumplimiento de estas tarifas puede generar consecuencias graves, si el solicitante no realiza el pago en el tiempo estipulado, el caso podría considerarse abandonado por USCIS, por ende, dicha situación puede retrasar aún más el proceso o incluso llevar a que un juez emita una orden de deportación.

La abogada de inmigración Shirley Zambrano sugiere que los solicitantes sean proactivos y cumplan con el pago apenas reciban la notificación. También advierte que la normativa es estricta y no contempla excepciones, por lo que la única forma de mantener el trámite en curso es cancelar la tarifa correspondiente.