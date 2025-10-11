Farm Share anuncia jornada de alimentos en Florida ¿Dónde y cuándo se realizarán?

Suscríbete a nuestros canales

Farm Share es una organización sin fines de lucro que se dedica a la distribución de alimentos frescos y saludables para las familias que lo requieran en Florida. A partir del 14 de octubre, los interesados podrán asistir a varias jornadas en el Centro, Norte y Sur del estado, para garantizar la entrega de despensas.

Para ello, no es necesario registrarse ni pagar monto alguno, solo deberá proporcionar unos datos simples como: nombres y apellidos, código postal y número de integrantes de la familia para determinar la cantidad de productos que serán asignados. La asignación será por orden de llegada o hasta agotarse la existencia de los alimentos.

Jornadas del 14 al 18 de octubre

Martes 14 de octubre

WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409. Desde las 11:00 am.

Miércoles 15 de octubre

Marianna- Kaboodles: en Madison Street Park, Madison St, Marianna, FL. A las 9:00 am.

Pensacola- Epps Christian Center: En Epps Christian Center, 2300 N Pace Blvd, Pensacola, FL. Puede presentarse a las 9:00 am.

Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez: En 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147. A las 9:00 am.

New Port Richey-Pasco Sheriff's Office: En St. Stephen's Episcopal Church, 5326 Charles St, New Port Richey, FL 34652.

Jueves 16 de octubre

The City of North Miami Beach Mayor and Commission: En Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162. Desde las 9:00 am.

Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: En Curtis Park, 1901 NW 24th Ave, Miami, FL 33125. Podrá presentarse a las 10:00 am para retirar los productos alimenticios.

Viernes 17 de octubre

Hialeah-Councilwoman Melinda De La Vega: En St John the Apostle Catholic Parish Miami, 475 E 4th St, Hialeah, FL 33010. Los interesados deben acudir a las 10:00 am.

Sábado 18 de octubre