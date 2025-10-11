Farm Share anuncia jornada de alimentos en Florida ¿Dónde y cuándo se realizarán?

Farm Share es una organización sin fines de lucro que se dedica a la distribución de alimentos frescos y saludables para las familias que lo requieran en Florida. A partir del 14 de octubre, los interesados podrán asistir a varias jornadas en el Centro, Norte y Sur del estado, para garantizar la entrega de despensas.
NOTAS RELACIONADAS
Para ello, no es necesario registrarse ni pagar monto alguno, solo deberá proporcionar unos datos simples como: nombres y apellidos, código postal y número de integrantes de la familia para determinar la cantidad de productos que serán asignados. La asignación será por orden de llegada o hasta agotarse la existencia de los alimentos.
Jornadas del 14 al 18 de octubre
Martes 14 de octubre
- WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach, FL 33409. Desde las 11:00 am.
Miércoles 15 de octubre
-
Marianna- Kaboodles: en Madison Street Park, Madison St, Marianna, FL. A las 9:00 am.
-
Pensacola- Epps Christian Center: En Epps Christian Center, 2300 N Pace Blvd, Pensacola, FL. Puede presentarse a las 9:00 am.
-
Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez: En 6304 NW 14th Ave, Miami, FL 33147. A las 9:00 am.
-
New Port Richey-Pasco Sheriff's Office: En St. Stephen's Episcopal Church, 5326 Charles St, New Port Richey, FL 34652.
Jueves 16 de octubre
-
The City of North Miami Beach Mayor and Commission: En Uleta Park, 386 NE 169th St, North Miami Beach, FL 33162. Desde las 9:00 am.
-
Miami-Commissioner Miguel Angel Gabela: En Curtis Park, 1901 NW 24th Ave, Miami, FL 33125. Podrá presentarse a las 10:00 am para retirar los productos alimenticios.
Viernes 17 de octubre
-
Hialeah-Councilwoman Melinda De La Vega: En St John the Apostle Catholic Parish Miami, 475 E 4th St, Hialeah, FL 33010. Los interesados deben acudir a las 10:00 am.
Sábado 18 de octubre
-
Lake Butler: En 155 NW 3rd St, Lake Butler, FL 32054, USA. Desde las 9:00 am.
-
Pensacola- Brownsville: En Brownsville Assembly Of God, 3100 W De Soto St, Pensacola, FL 32505. A las 8:00 am.
-
Delray Beach-Change My Community, en 710 S Swinton Ave, Delray Beach, FL 33444. Desde las 9:00 am.
-
Hialeah-Representative David Borrero, en San Lazaro Catholic Church, 4400 W 18th Ave, Hialeah, FL 33012. A partir de las 9:00 am.
-
Mayo- Pleasent Grove, en 816 SW County Rd 351, Mayo, FL 32066. A las 9:00 am.
-
Dunnellon Community Services, en 19924 W Blue Cove Dr, Dunnellon, FL 34432. Desde las 10:00 am.
-
Miami-Lotus House, en Lotus House Women's Shelter, 217 NW 15th St, Miami, FL 33136. A las 11:30 am.