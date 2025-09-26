Servicios

Estados Unidos: Entrega de alimentos a inmigrantes tras redadas del ICE en California

Estas iniciativas buscan garantizar que los inmigrantes puedan mantener la seguridad en sus hogares sin sacrificar el acceso a alimentos esenciales.

Jessica Molero Gómez
Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 09:06 pm
La intensificación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California ha llevado a muchos inmigrantes a permanecer en sus hogares para evitar ser detenidos. Este autoaislamiento, aunque protege a las familias, ha generado dificultades para acceder a alimentos básicos, lo que provoca una creciente necesidad de asistencia alimentaria en la región.

Frente a esta problemática, CLUE Justice (Clergy and Laity United for Economic Justice) ha adaptado sus métodos tradicionales de ayuda. Antes, sus despensas funcionaban frente a una iglesia en un barrio coreano de Los Ángeles, distribuyendo alimentos los miércoles y viernes. 

Sin embargo, ante la disminución de asistencia causada por el miedo a las redadas, la organización decidió ofrecer entregas a domicilio.

¿Qué incluyen las despensas gratis de California?

Las provisiones entregadas por CLUE Justice contienen productos esenciales para la alimentación familiar:

  • Verduras frescas y frutas

  • Huevos y leche

  • Arroz y otros cereales básicos

Estos alimentos provienen de donaciones realizadas por el Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles, asegurando que las familias reciban productos en buen estado y suficientes cantidades.

Antes del incremento de las redadas, los bancos de alimentos atendían entre 500 y 800 familias por jornada. Con la situación actual, la asistencia cayó a alrededor de 200 personas, dejando excedentes de productos, dicho cambio motivó a CLUE Justice a implementar el reparto a domicilio, evitando que los beneficiarios se expongan en espacios públicos.

Cómo solicitar la ayuda desde casa

Los inmigrantes interesados pueden comunicarse con CLUE Justice mediante:

Se recomienda detallar la situación personal, explicar la imposibilidad de salir de casa y especificar las necesidades alimentarias, para que la organización pueda planificar la entrega adecuada.

Otras alternativas en California

Además de CLUE Justice, existen programas adicionales de apoyo:

  • California Association of Food Banks (CAFB), reúne 42 bancos de alimentos en todo el estado.

  • CalFresh y “De la granja a la familia”, ofrecen alimentos gratuitos a familias en necesidad.

  • Línea 2-1-1, brinda orientación inmediata y personalizada sobre recursos disponibles en cada zona.

Jueves 25 de Septiembre de 2025
