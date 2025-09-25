Servicios

¡Toma previsiones! ¿Qué hacer en caso de sismo o terremoto?

Dados los últimos sismos es importante que los ciudadanos tomen en consideración algunas medidas de seguridad 

Por

Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 05:47 pm
Foto: Referencial / Cortesía
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) exhortó a la población venezolana a implementar algunas medidas para resguardar y proteger la vida ante movimientos telúricos que se han presentado en diversas entidades en las últimas horas. A continuación, te las detallamos: 

Antes de un sismo

  • Arma un kit de emergencia: Debe contener artículos esenciales como alimentos no perecederos, agua, medicinas y un pito.

  • Visualiza e identifica los lugares seguros: Cuando inicie el sismo, podrás ubicarte en los espacios más adecuados.

  • Reubica los objetos pesados: Representan un obstáculo para movilizarte en caso de emergencia.

  • Selecciona rutas alternas: Si necesitas salir de casa o de las oficinas, debes escoger los accesos más adecuados para no afectar el movimiento de otras personas.

Foto: Referencial / Cortesía

Durante un sismo

  • Mantenga la serenidad: Los expertos sugieren que un estado de calma ayuda a tomar mejores decisiones inclusive en contingencia.

  • Debe protegerse a las caídas de los objetos: Puede ubicarse debajo de una mesa o en otro espacio seguro y cubrir su cabeza con sus manos.

  • Aléjese de objetos: Entre estos, ventanas, balcones o postes, los cuales podrían representar un riesgo.

Foto: Referencial / Cortesía

Después de un sismo

  • Use las escaleras: Las personas suelen elegir los ascensores y quedarse atrapados en ello. Por ende, se sugiere estar bajar por las escaleras.

  • Si está manejando: Puede salirse de la vía y permanecer en su interior.

  • Si se encuentra en transporte público: Manténgase en él y no intente desplazarse, debido a que muchos lo intentarán y pueden provocar lesiones. 

 

Jueves 25 de Septiembre de 2025
