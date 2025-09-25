¡Toma previsiones! ¿Qué hacer en caso de sismo o terremoto?

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) exhortó a la población venezolana a implementar algunas medidas para resguardar y proteger la vida ante movimientos telúricos que se han presentado en diversas entidades en las últimas horas. A continuación, te las detallamos:

Antes de un sismo

Arma un kit de emergencia: Debe contener artículos esenciales como alimentos no perecederos, agua, medicinas y un pito.

Visualiza e identifica los lugares seguros: Cuando inicie el sismo, podrás ubicarte en los espacios más adecuados.

Reubica los objetos pesados: Representan un obstáculo para movilizarte en caso de emergencia.

Selecciona rutas alternas: Si necesitas salir de casa o de las oficinas, debes escoger los accesos más adecuados para no afectar el movimiento de otras personas.

Foto: Referencial / Cortesía

Durante un sismo

Mantenga la serenidad: Los expertos sugieren que un estado de calma ayuda a tomar mejores decisiones inclusive en contingencia.

Debe protegerse a las caídas de los objetos: Puede ubicarse debajo de una mesa o en otro espacio seguro y cubrir su cabeza con sus manos.

Aléjese de objetos: Entre estos, ventanas, balcones o postes, los cuales podrían representar un riesgo.

Foto: Referencial / Cortesía

Después de un sismo