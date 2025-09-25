Medidas preventivas ante los sismos: ¿Cómo armar un kit de emergencia?

Suscríbete a nuestros canales

Dado a los últimos movimientos telúricos, las autoridades venezolanas han exhortado a los ciudadanos a tomar en consideración medidas preventivas que incluyen armar un kit con los artículos esenciales:

Agua potable

Medicamentos

Baterías externas y cargadores

Copias físicas de documentos importantes, como: cédula de identidad, pasaportes o títulos de propiedad

Alimentos no perecederos, ya sea enlatados, barras energéticas y alimentos deshidratados

Ropa adecuada, preferiblemente sweaters, medidas, además de sábanas y mantas.

De igual modo, es imprescindible mantener la calma y la resiliencia ante las circunstancias. Los expertos sugieren que cada hogar debe planificar una estrategia para accionar y así evitar cometer errores que puedan poner en riesgo la salud.

En general, la preparación será clave para implementar las herramientas y desarrollar las habilidades frente a situaciones relacionadas con desastres naturales, crisis y demás. Específicamente en Venezuela, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), hace un llamado a la población:

Si estás en la calle: Evalúa los posibles riesgos en el exterior, incluyendo postes, cables y objetos que podrían caer o estructuras que podrían derrumbarse.

Si estás en el interior de una oficina o vivienda: No corras o empujes a otras personas. Debes estar tranquilo para analizar los diversos factores.

Asimismo, es fundamental tener en cuenta las acciones posteriores al sismo, como: