Atención migrantes | EEUU agiliza trámites de Green Card, ciudadanía y empleo legal

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una importante modernización en su sistema digital, con el objetivo de hacer más rápidos y seguros los procesos migratorios. Gracias a esta actualización, los trámites de residencia permanente, naturalización y permisos laborales podrán completarse desde una misma plataforma en línea, reduciendo tiempos de espera y errores frecuentes.

La nueva herramienta del USCIS permite a los usuarios enviar formularios, realizar pagos y hacer seguimiento de sus solicitudes sin necesidad de recurrir al correo postal. Este sistema busca unificar toda la información migratoria de cada solicitante en un solo espacio digital, eliminando la burocracia y los retrasos que antes complicaban los procesos administrativos.

Ventajas del nuevo sistema digital

El portal actualizado ofrece diversas funciones que facilitan el proceso para migrantes y residentes permanentes. Entre sus beneficios se destacan:

Acceso desde cualquier dispositivo: teléfono, tableta o computadora.

Guardado automático de borradores: permite completar formularios en varios momentos.

Pagos electrónicos seguros: con confirmación inmediata.

Evita errores comunes: en firmas, documentos o envíos postales.

Seguimiento en tiempo real: del estado y las notificaciones del caso.

Formularios disponibles para presentación en línea

USCIS amplió la lista de formularios que pueden gestionarse completamente en línea. Entre los más solicitados están el I-90 para la renovación de la Green Card, el I-130 para la petición de familiares extranjeros, el I-765 para permisos laborales, y los I-821 y I-821D para beneficiarios de TPS y DACA. También se incluyen el N-400 para solicitudes de naturalización y los N-600 y N-600K para certificados de ciudadanía.

Además de los formularios, el USCIS incorporó servicios complementarios como FOIA FIRST, que permite solicitar registros migratorios personales, y myE-Verify, una plataforma gratuita que ayuda a verificar la elegibilidad laboral en Estados Unidos. Estas opciones fortalecen la transparencia y brindan mayor autonomía a los solicitantes durante todo el proceso.