MLB: Alejandro Kirk rompe una marca mexicana en postemporada 2025

Alejandro Kirk es de los grandes baluartes de Azulejos de Toronto en este 2025. El mexicano ha mostrado un nivel superlativo juego a juego, pero lo que ha logrado en postemporada es histórico. De hecho, superó una marca de un compatriota de hace 10 años en postemporada.

Kirk es un receptor que sobre sale por su defensa y la habilidad para convertir bolas en strike. Su trabajo ha sido vital para el equipo durante el año; pero ahora hay que agregarle su contacto ofensivo, que lo ha llevado a tener una marca histórica para un pelotero nacido en México.

Alejandro firmó en Juego 3 contra Marineros: 4 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas. Con esas carreras remolcadas ya tiene la mejor producción ofensiva para un nacido en México en postemporada; superando a Vinicio Castilla que en playoff de 1995 logró 6 producidas.

Alejandro Kirk el subestimado de Azulejos de Toronto en 2025

Alejandro Kirk desafía los estereotipos del pelotero moderno. No tiene el porte de un slugger ni el atletismo del prototipo mexicano, eso lo hace parecer vulnerable en cada turno. Pero esa subestimación se ha convertido en ventaja: su lectura de pitcheos y temple lo vuelven letal.

En 2025, Kirk firmó su mejor versión ofensiva en Azulejos de Toronto: superó sus registros personales en jonrones e impulsadas, y alcanzó un promedio de .282, apenas tres puntos por debajo de su tope histórico. Su impacto no solo rompe marcas, también rompe prejuicios.

Números de Alejandro Kirk en 2025

Alejandro Kirk ha trabajado fuerte para ser pieza vital de Azulejos de Toronto. En esta campaña se desató y aunque no alcanzó a superar muchos de sus registros históricos, si es un punto de partida fuerte para que lo empiecen a respetar turno a turno.

Números de Kirk en 2025:

- 130 juegos, 451 turnos, 45 anotadas, 127 hits, 18 dobles, 15 jonrones, 76 impulsadas, 48 boletos, 59 ponches, .282 promedio, .348 OBP, .421 SLG, .769 OPS

Números de Kirk en postemporada 2025:

- 7 juegos, 29 tiros, 6 anotadas, 7 hits, 1 doble, 3 jonrones, 7 impulsadas, 2 boletos, 1 ponches, .241 promedio, .290 OBP, .586 SLG, .877 OPS