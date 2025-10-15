Mindframe cumplirá rol de semental después de correr la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Mindframe fue anunciado hace unos minutos que se retirará a Claiborne Farm para la temporada de cría del 2026, tras participar en la Breeders' Cup Classic. Esto ocurre durante las numerosas noticias recientes sobre los grandes pisteros estadounidenses que estarán disponibles para comprar un porcentaje de participación y sus últimas actuaciones en el Campeonato Mundial de Criadores.

Breeders’ Cup: Mindframe sirvirá en el Claiborne Farm

Keeneland ha informado que Claiborne Farm, venderá en la segunda edición de la Venta del Campeonato Keeneland una parte de Mindframe, un millonario, ganador de Grado 1 y competidor de la Breeders' Cup Classic 2025. Este evento tendrá lugar el miércoles 29 de octubre en Del Mar Paddock, dos días antes del Campeonato Mundial de la Breeders' Cup.

Mindframe, un macho de 4 años hijo de Constitution, está programado para ingresar como semental en Claiborne en París, Kentucky, al concluir su carrera como ejemplar activo pistero. La capacidad de Mindframe fue evidente el año pasado a los tres años, cuando terminó en segundo lugar tanto en el Haskell (G1) como en el Belmont Stakes (G1), después de haber ganado solamente dos veces por un total combinado de 21 cuerpos.

Este año, ha sido más eficaz todavía, ya que comenzó la temporada ganando el Gulfstream Park Mile (G2) y luego el Churchill Downs Stakes (G1) en la jornada del Kentucky Derby. Mindframe regresó a Churchill para mostrar su talento en el Stephen Foster (G1). En contraste con las dos primeras carreras del potro del año, el Stephen Foster fue una victoria sobre el ganador defensor del Breeders' Cup Classic, Sierra Leone, en la distancia lo selló como un contendiente líder para el Breeders' Cup Classic a correrse este fin de mes.

La Venta de Campeonato de Keeneland, reúne a los mejores jinetes, criadores y compradores del deporte. Acá destaca ofertas de élite que invitan a los compradores a competir en la cima del deporte, desde contendientes de la Breeders' Cup y destacados corredores de apuestas hasta oportunidades únicas en acciones de sementales.