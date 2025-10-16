Abogado de Anahí fue asesinado a disparos: Esto le habrían pagado al sicario

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 13 de octubre fue asesinado David Cohen, abogado de la cantante y actriz mexicana Anahí. El hombre fue asesinado, a los 48 años por un sicario, que le dio numerosos impactos de balas, según información de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México.

Afirman que el crimen ocurrió en la tarde del lunes, cuando el hombre se encontraba en las afueras de los Tribunales del Poder Judicial en la colonia doctores, del país azteca. David estaba casado desde hace once años y tenía tres hijas pequeñas.

¿Cómo sucedió el asesinato?

Medios de México afirman que un sicario se acercó al letreado y sin medir palabras le disparó en repetidas ocasiones. David fue ayudado de manera inmediata, siendo llevado de emergencias a un centro de salud privado, en donde falleció a las pocas horas de su ingreso.

Medios y redes sociales se han llenado de dolor de mexicanos, quienes piden seguridad, ya que la semana pasada también fue asesinado en Polanco, el actor, cantante y modelo argentino Fede Dorcaz.

Justicia tiene a un sospechoso

Las autoridades tras el asesinato comenzaron una investigación profunda, que arrojó a un detenido identificado como Héctor Hernández, de tan solo 19 años.

Afirman que el sicario en unas primeras declaraciones, confesó que le iban a pagar la suma de 30.000 a 50.000 pesos, que se traducen a $2.000, según información de El País.

Notifican que existe una segunda persona involucrada en el caso, quien fue el encargado de entregar el cuchillo y arma con que fue acribillado Cohen. La persona logró escapar de la escena y ahora está siendo buscado por las autoridades.

“Lamentamos mucho este cobarde homicidio. Estamos investigando con todo rigor. Se logró la detención del responsable material inmediatamente después del ataque”, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Hasta el momento Anahí no se ha pronunciado por la muerte de su abogado.