MLB: Luis Castillo honra a Pedro Martínez desde el montículo

Luis Castillo no imita a Pedro Martínez, pero lo honra cada vez que sube al montículo. Desde niño lo veía como referente, como símbolo de lo que un pitcher latino podía lograr en Grandes Ligas. Hoy, en plena Serie de Campeonato, esa admiración se transforma en fuego competitivo.

Castillo ha sido el líder silencioso de Marineros de Seattle en esta postemporada. Su dominio, temple y capacidad para controlar el ritmo de juego lo convierten en el brazo más confiable del equipo. En cada recta y cambio, hay una memoria viva de Pedro, pero también algo propio.

En octubre, los ídolos inspiran y Castillo lo sabe, por eso su conexión con Pedro Martínez es emocional: "Mi ídolo siempre ha sido, desde que era pequeño Pedro Martínez". Si lleva a Marineros a la Serie Mundial, lo hará como un discípulo que honra el legado del 'Más Grande'.

Luis Castillo y su paralelismo con Pedro Martínez en postemporada

Pedro Martínez fue sinónimo de dominio en octubre. Su presencia en el montículo era intimidante, su competitividad feroz. Cada salida en playoffs era una declaración de poder latino. Luis Castillo lo sabe, y por eso lo honra desde la admiración, no desde la imitación.

Castillo aún no ha alcanzado el pedestal histórico de Pedro, pero su rol en Marineros de Seattle empieza a respirar esa narrativa. En cada juego de postemporada, carga con la responsabilidad de liderar, de sostener el ritmo y de representar a una nueva generación de lanzadores.

El paralelismo no está en los números, sino en la intención. Pedro fue referente, Castillo quiere serlo. Ambos lanzan con orgullo y con el peso simbólico de representar mucho más que un equipo. En octubre, cada pitcheo es legado, y Luis está escribiendo el suyo.

Números de Luis Castillo y Pedro Martínez en postemporada

- Luis Castillo: 5 juegos, 4 aperturas, 2-2, 1.40 efectividad, 25.2 entradas, 18 hits, 4 carreras limpias, 2 jonrones, 5 boletos, 23 ponches, 0.89 WHIP



- Pedro Martínez: 16 juegos, 14 aperturas, 6-4, 3.46 efectividad, 96.1 entradas, 74 hits, 37 carreras limpias, 10 jonrones, 30 boletos, 96 ponches, 1.08 WHIP