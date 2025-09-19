Florida en alerta por tormenta tropical Gabrielle ¿Cuándo podría impactar?

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta tropical Gabrielle mantuvo su fuerza durante la noche y sigue en camino a convertirse en el segundo huracán de la temporada este fin de semana. El último pronóstico de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes (NHC) Hasta las 5 am de este viernes 19 de septiembre mantiene vientos sostenidos de 50 millas por hora (mph).

cuándo se convertirá el huracán Gabrielle

Se espera que para el domingo, el centro de huracanes predice que se convertirá en el huracán Gabrielle y eventualmente alcanzará vientos sostenidos de 105 millas por hora a principios de la semana entrante.

Así será la trayectoria de Gabrielle

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) Señaló que el fenómeno natural se mantendrá alejada del Caribe y de la Florida, e incluso podría llegar al este de Bermudas, evitando que la isla sufra el fuerte ataque de los vientos huracanados y las lluvias. Aunque la tormenta tiene gran extensión, estará tan lejos de la Florida que el estado no sentirá los impactos de Gabrielle.

