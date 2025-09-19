Servicios

Florida en alerta por tormenta tropical Gabrielle ¿Cuándo podría impactar?

Este fenómeno natural se formó el pasado miércoles y le puso fin a un periodo de casi tres semanas sin tormentas durante el pico de la temporada de huracanes

Por Wandor Dumont
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 04:34 pm
La tormenta tropical Gabrielle mantuvo su fuerza durante la noche y sigue en camino a convertirse en el segundo huracán de la temporada este fin de semana. El último pronóstico de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes (NHC)  Hasta las 5 am de este viernes 19 de septiembre mantiene vientos sostenidos de 50 millas por hora (mph).

Se espera que para el domingo, el centro de huracanes predice que se convertirá en el huracán Gabrielle y eventualmente alcanzará vientos sostenidos de 105 millas por hora a principios de la semana entrante.

Así será la trayectoria de Gabrielle

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) Señaló que el fenómeno natural se mantendrá alejada del Caribe y de la Florida, e incluso podría llegar al este de Bermudas, evitando que la isla sufra el fuerte ataque de los vientos huracanados y las lluvias. Aunque la tormenta tiene gran extensión, estará tan lejos de la Florida que el estado no sentirá los impactos de Gabrielle.

Viernes 19 de Septiembre de 2025
